Метеоролог Шувалов объяснил феномен арктического вторжения

Метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что арктическим вторжением называют перемещение арктического воздуха в умеренные широты.

«Простыми словами, это перемещение арктического воздуха в умеренные широты, которое сопровождается резким понижением температуры и влагосодержания, а также, как правило, ростом атмосферного давления», — объяснил Шувалов в беседе с aif.ru.

По словам метеоролога, если масса, сформировавшаяся над Арктикой, направляется в сторону умеренных широт, можно говорить об арктическом вторжении.

Шувалов отметил, что такое явление возможно в любое время года, в том числе летом. Его последствия зависят от того, насколько далеко на юг продвинется арктический воздух и как быстро он начнёт трансформироваться в воздушную массу умеренных широт.

Тем временем в Тюменской области 28 и 29 мая ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, грозы, град, сообщает URA.RU со ссылкой на канал МАКС РСЧС региона.

Порывы ветра могут достигать 18 — 23 м/с.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге прохожий пострадал из-за падения забора во время ветра.

