Польша и Британия назвали Россию наиболее серьёзной угрозой

Власти Польши и Великобритании расценивают Россию как наиболее серьёзную угрозу их безопасности. Это следует из соглашения, подписанного Варшавой и Лондоном.
В документе, опубликованном на сайте британского правительства, говорится, что Лондон и Варшава приняли решение укреплять тесное сотрудничество «в области безопасности и обороны».
«Было дано определение Российской Федерации как наиболее значимой долгосрочной угрозы безопасности…» — говорится в документе.
Ранее постпред России при ООН Дмитрий Полянский в интервью RT заявил, что Запад находится близко к прямой конфронтации с Москвой.
