На ВЭФе ждут руководителя Верховной народной прокуратуры КНР

Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан пригласил главу Верховной народной прокуратуры КНР Ин Юна посетить Восточный экономический форум (ВЭФ, 16+) в сентябре 2026 года, сообщает ИА PrimaMedia.
«Пользуясь случаем, лично приглашаю вас принять участие в очередном — одиннадцатом по счету Восточном экономическом форуме, который состоится с 1 по 4 сентября этого года во Владивостоке», — сказал Александр Гуцан в ходе встречи с Ин Юном.
Генпрокурор РФ отметил, что надзорные ведомства России и Китая прилагают существенные усилия по обеспечению прав инвесторов.
«Значимым шагом на этом пути стало проведение в апреле прошлого (2025) года во Владивостоке первого в истории совместного приема российских и китайских предпринимателей», — сказал Гуцан.
Аналогичное мероприятие планируется организовать в Китае.