США снова ввели санкции против спецдокладчика ООН по Палестине Альбанезе

«В список SDN Управления по контролю за иностранными активами добавлено следующее физическое лицо: Альбанезе, Франческа Паола», — указано в сообщении OFAC по теме санкций с МУС.
До этого Альбанезе обвинила главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в поддержке действий США и Израиля против Ирана. Эксперт подчеркнула, что такие шаги угрожают миллионам людей. По мнению Альбанезе, ссылаться на ядерную безопасность и одновременно поддерживать политику, которая подвергает угрозе жизнь миллионов — это не проявление лидерства, а эскалация.
