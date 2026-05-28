«Самый сильный соперник»: Карпин — о матче с Египтом, потерях сборников, финале Кубка и будущем Дзюбы

Сборная Египта — сильнейший соперник национальной команды России за последние годы. Такое мнение в преддверии товарищеского матча в Каире высказал главный тренер Валерий Карпин. По его словам, оппоненты будут настроены максимально серьёзно, поскольку готовятся к чемпионату мира. Специалист также рассказал, какие футболисты не смогут выйти на поле из-за травм, высказался о суперфинале Кубка страны и назвал потерей для отечественного футбола возможное завершение карьеры Артёма Дзюбы.
«Самый сильный соперник за последние годы».
В преддверии чемпионата мира по футболу к национальной команде России приковано особое внимание, хотя об участии в турнире речи не идёт. Зато она проведёт продолжительный сбор и сыграет три товарищеских матча. А в первом из них, 28 мая, на выезде померится силами с египтянами.
Немало интересного за последние дни сказал и главный тренер Валерий Карпин. Это тем более ценно, что после ухода из «Динамо» он по понятным причинам меньше общается с журналистами. В первую очередь он обрадовался возможности плодотворно поработать с подопечными, включая новичков.
«Времени ознакомиться предостаточно. Игровое время тоже, наверное, найдётся. Когда короткий сбор и за семь дней два матча играем, у нас особо нет времени ни потренироваться, ни поговорить. Сейчас оно есть. Поэтому решили использовать эту возможность для ознакомления с молодыми. Это касается и Кирилла Данилова, который тоже вызывается впервые», — рассказал специалист в интервью «Советскому спорту».
Любопытно, что, по его словам, не все остались довольны вызовом в начале отпуска, пусть отказов и не последовало. Некоторые не сумели приехать из-за травм, например, сломавший палец Александр Головин. Сложности возникли и у других.
«У Константина Тюкавина небольшие боли в колене. Поэтому он тоже пока остался в Москве, надеемся, к следующим играм восстановится. В отличие от Головина, он в расположении сборной. У Данила Пруцева повреждение икроножной мышцы, он тоже уехал. Лечи Садулаев где-то в отпуске ударился головой и получил сотрясение мозга, ему нельзя летать, поэтому оставили его в Москве. Максим Осипенко получил повреждение ещё в игре за “Динамо”, — добавил наставник на пресс-конференции.
Также он заверил, что футболисты «Спартака» и «Краснодара», 24 мая принимавшие участие в суперфинале Кубка России, чувствуют себя хорошо.
«Мы дали им паузу 25-го числа. Состояние физическое нормальное. Что касается психологического, понятно, что те, кто выиграли, довольные, те, которые проиграли, — не очень… Хороший кубковый матч. “Спартак” был чуть поближе к победе, а пенальти — это лотерея», — высказал мнение тренер.
А вот егпитян он оценил очень высоко и даже назвал их самым крепких соперником, с которыми его подопечные встречались за последние годы.
«Знаем всё возможное, всё, что есть в доступе. Посмотрели много матчей. Они могут использовать схему с двумя центральными защитниками и с тремя. Как они выйдут завтра, чёткого понимания нет. Два опорных при этом практически всегда у них есть. Много нюансов и деталей», — объяснил он.
«Понятно, что Египет — самый сильный соперник за последние годы, и то, что он готовится к ЧМ, значит, что все лучшие, кто здоров, будут играть. Для нас это большой плюс — посмотреть на наших игроков на фоне египетских футболистов, которые поедут на чемпионат мир», — добавил специалист.
Судя по всему, выйдет на поле и главная звезда хозяев Мохаммед Салах, который недавно восстановился от повреждения и принял участие в предматчевом занятии. Специалист даже предположил, что форварда по позиции предстоит сдерживать Данилу Круговому.
А вот неожиданным переносом противостояния на другой стадион остался недоволен, поскольку это усложнило логистику для команды. Если до прежнего она добиралась от отеля 15—20 минут, то до нового — почти час. В качестве главной причины подобного шага назвали якобы удобство для болельщиков.
«Футбол вернут в самую последнюю очередь».
Другой важной темой незадолго до первенства планеты стало возможное снятие с отечественной сборной санкций. Это логично, если учесть, что во многих видах россиян допустили до соревнований без ограничений. Однако тренер не испытывает оптимизма.
«На допуски в других видах спорта реагирую очень спокойно. Без каких-то эмоций. Понятно, что футбол вернут в самую последнюю очередь», — предположил Карпин.
Но вместе с тем изъявил желание на первом этапе проводить все встречи на нейтральных полях, если такое условие поставят.
Правда, пока готовность его подопечных вызывает вопросы, учитывая не лучшие результаты в последние месяцы. Но Карпин заявил, что, несмотря на это, чувствует позитивное отношение со стороны обычных людей. По его словам, ему прежде всего важно мнение фанатов, которые ходят на стадионы.
«Мнение людей, которые пишут комментарии в интернете, и мнение болельщиков, которые заполняют стадионы в Краснодаре, Волгограде, Москве, — это не одно и то же. Понимаю отношение болельщиков по заполняемости арен, по интересу к сборной… Такое тоже есть, да. И в Москве, и в Ростове-на-Дону. Везде подходят и благодарят. Где-то больше, где-то меньше», — признался специалист.
При этом он осторожно высказался о гипотетических перспективах отечественной команды в случае, если бы она играла на грядущем мундиале в Северной Америке. По мнению Карпина, она смогла бы взять верх над оппонентами из четвёртого блока, если разбить все 48 участников на четыре группы согласно рейтингу ФИФА.
«Должны ли мы обыгрывать Узбекистан? Что значит “должны”? Можно выйти на поле, через пять минут у тебя удаляют футболиста — и ты можешь проиграть. То, что вижу, например, в четвёртом блоке — Саудовская Аравия, ЮАР, ДР Конго, Кюрасао, Гаити, Иордания, Ирак, Новая Зеландия — наверное, по нашим и вашим меркам, мы должны быть сильнее. С третьим и вторым блоками посоревновались бы — с Южной Кореей, Ираном, с которым играли и побеждали. С любой из этих сборных боролись бы. А что из этого вышло бы — другой вопрос. То же самое и про те команды, которые в первом — было бы сложно, но возможно», — подчеркнул наставник.
Болеть же на турнире он собирается за Испанию, Францию и Аргентину.
«Специально под финал Лиги чемпионов ничего подстраивать не будем».
При этом многие фанаты уверены, что сборной России по силам было бы как минимум выйти в плей-офф. Некоторые даже называют нынешнее поколение сильнейшим за много лет. Сам Карпин счёл подобные утверждения спорными.
«Опять же, как оценивать. А поколение Миранчука и Головина не талантливее? Батраков с Кисляком или Миранчук с Головиным? Как понять, кто из них талантливее? Окей. Предыдущий срез тоже был талантливым. Взять игроков от 25 до 30 лет, например, и от 25 и моложе. Какой срез талантливее — не знаю. Где-то на одного хорошего футболиста больше, где-то меньше. Это не значит, что у нас появилось 50 талантливых футболистов до 25 лет», — объяснил он.
Тренер посетовал, что нынешнее поколение пока просто нет возможности проверить в деле в официальных соревнованиях. Потому он в очередной раз призвал молодых футболистов пробовать свои силы за рубежом.
«Дело даже не в том, что они выступают не в России, а как Головин и Матвей Сафонов — во Франции. Дело в том, что это игроки высокого уровня. И рядом с ними тот же Кисляк, тот же Батраков — когда вокруг тебя игроки сборной, а мы считаем, что это лучшие футболисты России, соответственно, уровень их намного выше, чем, возможно, у твоих партнёров. Когда вокруг тебя все игроки высокого уровня, очень хочется что-то у них перенимать и стремиться достичь такого же», — цитирует рулевого «Матч ТВ».
Отдельно он ответил и на вопросы о некоторых легионерах. Например, рассказал, как поздравил Сафонова с выходом в финал Лиги чемпионов. Но отказался называть ПСЖ фаворитом решающего противостояния с «Арсеналом». К слову, не исключено, что в сборной устроят его совместный просмотр.
«Возможно. Пока точно не знаю. Посмотрим по расписанию. Понятно, специально под финал ничего подстраивать не будем. Всё будет зависеть от подготовки и восстановления после игры с Египтом», — подчеркнул Карпин.
Если верить СМИ, уже летом одноклубником воспитанника «Краснодара» станет Батраков. Однако тренер считает, что хавбеку «Локомотива» сложнее будет проявить себя в парижском гранде, если он там окажется.
«Для хорошей адаптации полевого нужно больше вводных, чем для вратаря. Опять же, если сильно утрировать: возможно, с 25 метров там бьют сильнее, чем в РПЛ, как вариант. Но это тот же удар. К чему вратарю адаптироваться? На тренировке ты к этим ударам привыкаешь. Думаю, игроки ПСЖ бьют так же, как игроки “Ланса”, допустим. Под это надо адаптироваться, и всё», — объяснил специалист.
Наконец, он ответил на полушуточный вопрос, получилось бы у Осипенко пробиться в состав «Интера». Уверенность в этом в недавнем интервью высказал Игорь Дивеев.
«Наверное, да. А может, и нет. Вот на бумаге Арсен Захарян же может играть в “Реале Сосьедад”? Но почему-то не играет. Поэтому говорить в таком ключе смысла нет. То же самое можно сказать почти про любого, но это всё вилами по воде писано», — подытожил наставник.
Высказался он и на общие темы, в частности, назвал потерей для отечественного футбола возможное завершение Артёмом Дзюбы карьеры грядущим летом.
«Да, это будет значимая потеря. Со всех точек зрения: с точки зрения игры, с точки зрения медийности», — отметил специалист.