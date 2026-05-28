Трамп пригрозил разнести Оман из-за Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не допустит установления контроля над Ормузским проливом со стороны Омана. Об этом он сказал во время заседания кабинета министров в Белом доме.

Американский лидер подчеркнул, что стратегически важный морской маршрут должен оставаться открытым для всех государств.

«Проливы будут открыты для всех, и никто не будет их контролировать. Мы будем за ними присматривать. Оман будет вести себя так же, как и все остальные, иначе нам придётся их разнести», — заявил Трамп.

Ормузский пролив считается одним из ключевых маршрутов мировой энергетической торговли. Через него проходит значительная часть поставок нефти и сжиженного природного газа. Ранее сообщалось, что в апреле мировой импорт СПГ сократился рекордными темпами за всю историю наблюдений на фоне блокады пролива. Такие данные приводились в докладе Форума стран-экспортёров газа.

