Трамп пригрозил разнести Оман из-за Ормузского пролива

Американский лидер подчеркнул, что стратегически важный морской маршрут должен оставаться открытым для всех государств.
«Проливы будут открыты для всех, и никто не будет их контролировать. Мы будем за ними присматривать. Оман будет вести себя так же, как и все остальные, иначе нам придётся их разнести», — заявил Трамп.
Ормузский пролив считается одним из ключевых маршрутов мировой энергетической торговли. Через него проходит значительная часть поставок нефти и сжиженного природного газа. Ранее сообщалось, что в апреле мировой импорт СПГ сократился рекордными темпами за всю историю наблюдений на фоне блокады пролива. Такие данные приводились в докладе Форума стран-экспортёров газа.
