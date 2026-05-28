Археолог Бутягин рассказал об условиях в польской тюрьме

Российский археолог Александр Бутягин рассказал об условиях в польской тюрьме.
«Многие относились с пониманием, когда понимали, что я “политический”, и удивлялись: надо же, учёного арестовали, никогда у нас такого не было», — рассказал Бутягин в интервью aif.ru.
По словам археолога, по европейским меркам польская тюрьма считается жёсткой. Он отметил, что видел и слышал многое, однако лично с конфликтами с осуждёнными, охранниками или переводчиками не сталкивался.
Бутягин добавил, что отношение к нему со стороны польских представителей было формальным. По его словам, ему фактически давали понять, что основные решения будут принимать уже на Украине.
Ранее сообщалось, что Бутягин с 4 мая приступил к работе в Эрмитаже.