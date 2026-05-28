Финансист объяснила причину роста спроса на доллары

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Россияне активизировали покупку долларов на фоне укрепления рубля и сезона отпусков. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент Финансового университета Ольга Горбунова.
По ее словам, россияне массово начали покупать валюту на фоне укрепления курса рубля и снижения ставок по депозитам.
«При этом доллар опускался до 70,95 рубля. Такой выгодный курс в сочетании с упомянутыми факторами толкает россиян в обменники», — пояснила Горбунова.
По ее словам, это временное явление. Покупка долларов оправдана для отпуска, но для долгосрочных накоплений выгоднее рублевые инструменты (депозиты, облигации), так как они приносят доход, в отличие от наличной валюты.