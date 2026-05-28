СМИ: Трамп не встретился с раненными в операции против Ирана

CBS: Трамп не встретился с раненными в операции против Ирана.

ВАШИНГТОН, 28 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посетил военный госпиталь имени Уолтера Рида, но не встретился ни с одним из 14 военнослужащих, раненных в ходе операции против Ирана и проходящих там лечение, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.

Трамп 26 мая прибыл в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида для прохождения ежегодного медицинского и стоматологического обследования, а также для встречи с военнослужащими.

«Президент Трамп во время своего визита во вторник в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида нашел время пообщаться с американскими военнослужащими, но не встретился ни с одним из 14 военных, раненных в начатой им войне с Ираном», — передает телеканал.

Белый дом не стал объяснять, почему президент не встретился с пострадавшими в военной операции против Ирана, подтвердив лишь сам факт визита в госпиталь и встречи с военными.

Ранее издание Intercept со ссылкой на полученную в его распоряжение статистику Пентагона сообщило, что число погибших и раненых американских военнослужащих в конфликте с Ираном выросло до 423 человек, несмотря на действующее уже более месяца перемирие между Вашингтоном и Тегераном.

