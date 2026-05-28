Ранее Life.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позитивным внезапное желание Европы вести переговоры с Москвой, отметив, что европейцы «только сейчас начинают созревать». Однако, по его словам, сам процесс переговоров пока не стартовал, а обсуждения остаются «квазисхоластикой». Реальные действия Европы, подчеркнул Песков, по-прежнему направлены на то, чтобы побуждать киевский режим воевать и ни с кем не договариваться.