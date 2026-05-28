Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британия и Польша объявили РФ главной угрозой

Великобритания и Польша подписали двустороннее соглашение в сфере безопасности, в котором Российская Федерация названа наиболее серьезной долгосрочной угрозой.

Источник: РИА "Новости"

Великобритания и Польша в рамках подписанного в среду двустороннего соглашения в сфере безопасности назвали Российскую Федерацию «наиболее серьезной угрозой» для себя и заявили о намерении противодействовать ей. Документ был подписан премьер-министром Соединенного Королевства Киром Стармером и премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Стороны договорились о совместной разработке новой системы противовоздушной обороны, расширении применения беспилотных летательных аппаратов на восточном фланге НАТО, а также о повышении совместимости вооруженных сил двух стран.

«Республика Польша и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии… Определяют Российскую Федерацию как наиболее серьезную долгосрочную угрозу своей безопасности», — указывается в тексте соглашения, обнародованном канцелярией британского премьера.

Кроме того, Лондон и Варшава намерены противодействовать так называемым «злонамеренным» действиям РФ, оказывать давление на тех, кто, по их мнению, способствует такой деятельности, и сотрудничать в вопросе ужесточения санкций против России. В документе также зафиксирована приверженность сторон военной и экономической поддержке Украины.

«Стороны продолжат работать с Украиной и другими партнерами над поиском законных путей обеспечения того, чтобы Российская Федерация выполнила свои обязательства по выплате ущерба, который она причинила Украине», — отмечается в соглашении.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше