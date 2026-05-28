«Ущипните меня!»: в Польше разгорелся скандал из-за чиновницы-украинки

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Чиновница из польского города Люблин Виктория Херун, имеющая украинские корни, призналась в организации схемы привлечения нелегальных мигрантов в Польшу, на это обратила внимание в соцсети X депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник.
«Ущипните меня, я, должно быть, сплю! Польша, 2026 год — заместитель директора Люблинской мэрии украинского происхождения хвастается тем, что использует университет для привлечения в город мигрантов из Африки и Ближнего Востока вместе со всеми их семьями», — написала она.
По словам политика, Херун не просто призналась, но и гордится тем, что не только помогает мигрантам из Африки и Азии в поиске места в общежитии, но и в поиске целой квартиры или аренде жилья.
«Неудивительно, что Люблин все чаще фигурирует в дискуссиях о растущей миграции на нашу родину. Таким образом, многие представители власти проводят политику мультикультурализма, которая напрямую подрывает безопасность наших граждан», — подчеркнула евродепутат.
По данным Bild, по состоянию на май в Польше проживают 960 тысяч украинцев.