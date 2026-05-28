Reuters: США атаковали военный объект Ирана

Американские войска атаковали военный объект Ирана из-за угрозы своим силам и судоходству в Ормузском проливе.
Об этом со ссылкой на американского чиновника сообщило агентство Reuters. О каком именно объекте идёт речь, не уточняется.
«США нанесли новые удары по иранскому военному объекту, который представлял угрозу для американских сил и коммерческого судоходства в Ормузском проливе…» — приводит текст сообщения РИА Новости.
Ранее глава американской администрации Дональд Трамп сообщил, что США недовольны ходом переговоров с Тегераном.