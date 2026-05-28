В МВД рассказали о новой мошеннической схеме в отношении бизнесменов

МВД: мошенники заключают фиктивные договоры с постоплатой на покупку товаров.

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Мошенники начали заключать фиктивные договоры с постоплатой на покупку товаров у компании, а после доставки продукции перестают выходить на связь, рассказала РИА Новости заместитель начальника отдела ГУУР МВД России Алексей Горяев.

«Можно привести в пример совершение дистанционных мошенничеств в отношении юридических лиц — организаций — под предлогом заключения договоров купли-продажи различных товаров, например, оборудования. Злоумышленники договариваются о постоплате, но в действительности просто похищают товары», — рассказал собеседник агентства.

Горяев рассказал, что мошенники создают сайты-двойники известных организаций, изготавливают поддельные печати, штампы, а также гарантийные письма для подтверждения реальности заключаемой сделки.

По его словам, после получения товаров пособники злоумышленников помогают скрыть продукцию и в дальнейшем реализовать ее.