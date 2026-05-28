Участники «Евровидения» раскритиковали конкурс

«Конечно, конкурс изменился. Но это нормально: время все меняет. Честно говоря, я больше не слежу за “Евровидением”, мне это уже не очень интересно. Хотя я видел, что в этом году певица из Мальты исполнила партию из нашей конкурсной песни “Чингисхан”. Мне было приятно. И да, я согласен с тем, что политика играет в этом конкурсе важную роль», — отметил солист коллектива Штефан.