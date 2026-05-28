Вьетнам не уведомлял консульство РФ о задержании россиянина

Местные СМИ писали о задержании гражданинв России, которого подозревают в краже чемоданов в аэропорту Хошимина. Мужчина неоднократно действовал по одной схеме: прилетал во Вьетнам без вещей и забирал чужие брендовые сумки с ленты выдачи багажа в аэропорту.