В МВД предупредили о новой схеме мошенников в отношении бизнесменов

Мошенники придумали новую схему обмана, на этот раз — в отношении бизнесменов. Аферисты начали заключать фиктивные договоры на покупку товаров у компаний с условием постоплаты.
Об этом рассказал заместитель начальника отдела ГУУР МВД России Алексей Горяев. Он отметил в беседе с РИА Новости, что после того, как товары доставляют мошенникам, те просто исчезают.
Ранее в МВД России предупредили о новой мошеннической схеме, при которой россиянам предлагают за деньги фотографировать надгробия бойцов СВО.