Японские чиновники не обсуждали в Москве новые возможности для сотрудничества

ТОКИО, 28 мая. /ТАСС/. Японские чиновники во время визита в Россию 26−27 мая не обсуждали с российской стороной новые возможности для экономического сотрудничества. Об этом японским журналистам сообщил представитель министерства экономики, торговли и промышленности, входивший в делегацию.
По словам главы департамента по делами России, Центральной Азии и Кавказа японского экономического ведомства Хидэхико Исии, на встречах с представителями Минэкономразвития и Минпромторга РФ был сделан «запрос на улучшение условий ведения бизнеса» в России для японских компаний, продолжающих там работу. «Это не было площадкой для обсуждения новых [видов] сотрудничества», — приводит его слова японская деловая газета Nikkei. В то же время Исии назвал прошедшие встречи «практичными и конструктивными». Представитель японского Минэкономики также добавил, что каких-либо обсуждений вопросов, связанных с проектами «Сахалин-1» и «Сахалин-2», в которых сохраняется участие японских компаний, не было.
В то же время замглавы европейского департамента МИД Масаки Исикава, также входивший в делегацию, рассказал японским журналистам, что до российской стороны был доведен тезис о том, что каких-либо изменений в санкционной политике Японии в отношении РФ из-за ситуации на Украине нет. Он подчеркнул, что тема снятия санкций на встречах с российской стороной не поднималась.
Делегация японских чиновников посетила Москву 26−27 мая. В Министерстве экономики, торговли и промышленности Японии ТАСС сообщали, что «на части встречи присутствовали представители японских компаний». Какие именно компании были представлены, не раскрывается, однако ранее среди возможных участников поездки в РФ назывались представители японских Mitsui, Mitsui O. S. K. Lines, Mitsubishi, Chiyoda Corporation, Toyo Engineering Corporation. Сами компании тему визита японских представителей в РФ не комментировали. Об участии в поездке в РФ своего представителя корреспонденту ТАСС сообщили также в Японской федерации бизнеса (Кэйданрэн).
Агентство Kyodo ранее сообщало, что в правительстве делают это в расчете на сотрудничество в экономической сфере после окончания конфликта на Украине. При этом на официальном уровне в Токио неоднократно подчеркивали, что целью визита является лишь «защита активов японских компаний» и никакое «новое экономическое сотрудничество» обсуждать не планируется.