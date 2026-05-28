Японские чиновники не обсуждали в Москве новые возможности для сотрудничества

По словам главы департамента по делами России, Центральной Азии и Кавказа японского экономического ведомства Хидэхико Исии, на встречах с представителями Минэкономразвития и Минпромторга РФ был сделан «запрос на улучшение условий ведения бизнеса» в России для японских компаний, продолжающих там работу. «Это не было площадкой для обсуждения новых [видов] сотрудничества», — приводит его слова японская деловая газета Nikkei. В то же время Исии назвал прошедшие встречи «практичными и конструктивными». Представитель японского Минэкономики также добавил, что каких-либо обсуждений вопросов, связанных с проектами «Сахалин-1» и «Сахалин-2», в которых сохраняется участие японских компаний, не было.