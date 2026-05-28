Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко: ВС РФ наступают на важную для ВСУ Казачью Лопань

Военный эксперт отметил, что у российских бойцов отмечается «позитивная динамика» на этом участке фронта.

ЛУГАНСК, 28 мая. /ТАСС/. Российские бойцы, взяв под контроль Гранов, развивают наступление на важную для Вооруженных сил Украины Казачью Лопань, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Контроль над населенным пунктов Гранов свидетельствует о том, что наши военнослужащие развивают успех после освобождения населенного пункта Ветеринарное на харьковском направлении и планомерно начинают подходить к важнейшему населенному пункту Казачья Лопань, где, по сути, сосредоточены основные силы и средства украинских боевиков и также он является логистическим центром для снабжения украинских боевиков в данном районе», — сказал он.

Марочко отметил, что у российских военных отмечается «позитивная динамика» на этом участке.

Военный эксперт также предположил, что российские бойцы продолжать наступление в западном направлении у Гранова.

В среду в Минобороны России сообщили, что ВС РФ взяли под контроль Гранов в Харьковской области.