Марочко: ВС РФ наступают на важную для ВСУ Казачью Лопань

ЛУГАНСК, 28 мая. /ТАСС/. Российские бойцы, взяв под контроль Гранов, развивают наступление на важную для Вооруженных сил Украины Казачью Лопань, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
«Контроль над населенным пунктов Гранов свидетельствует о том, что наши военнослужащие развивают успех после освобождения населенного пункта Ветеринарное на харьковском направлении и планомерно начинают подходить к важнейшему населенному пункту Казачья Лопань, где, по сути, сосредоточены основные силы и средства украинских боевиков и также он является логистическим центром для снабжения украинских боевиков в данном районе», — сказал он.
Марочко отметил, что у российских военных отмечается «позитивная динамика» на этом участке.
Военный эксперт также предположил, что российские бойцы продолжать наступление в западном направлении у Гранова.
В среду в Минобороны России сообщили, что ВС РФ взяли под контроль Гранов в Харьковской области.