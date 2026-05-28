BZ: В Европе возросла готовность к диалогу с Россией

В Европе растет готовность к переговорам с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
Как считает издание, еще несколько месяцев назад подобная дискуссия была бы практически немыслима в значительной части стран ЕС.
«Однако в настоящее время геополитическая ситуация быстро меняется, а вместе с ней и стратегические интересы Европы», — подчеркивается в материале.