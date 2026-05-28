Раскрыто, во сколько обойдется индивидуальное сопровождение на ПМЭФ-2026

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Индивидуальное сопровождение участника Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2026 года обойдется в 150 тысяч рублей в день, выяснило РИА Новости.

Индивидуальное сопровождение — специальная услуга для руководителей компаний. Ее стоимость для участника форума в день в этом году составляет 150 тысяч рублей.

В сопровождение входит организация интервью и пресс-подходов к СМИ, продвижение новостей компании, доступ к закрытым деловым и вечерним событиям, а также подготовка и координация встреч с представителями бизнеса, государственных и общественных структур. Кроме того, в услуги входит составление графика, контроль следования расписанию и навигация по площадке форума. В рамках услуги за участником закрепляют координатора и консультанта.

Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.