Боец Жнец: операторы дронов увеличили дальность полетов на правобережье Днепра

ГЕНИЧЕСК, 28 мая. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов 49-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» в три раза увеличили дальность полетов на подконтрольную ВСУ территорию Херсонской области. Как сообщил ТАСС оператор-корректировщик с позывным Жнец, благодаря этому российским силам удалось сместить «глубокий тыл» противника.
«Для нас сначала 15−20 км — это было много, а сейчас, за последний год, мы увеличили дальность полета до 50−60 км. Во многих населенных пунктах, как было заявлено в новостях противника, то, что у них считалось глубоким тылом, теперь не считается. Наши “птицы” туда долетают», — сказал военнослужащий.
Ранее Жнец сообщал ТАСС об установленном рекорде по дальности применения FPV-дрона «Буратино». По его словам, операторам расчета удалось преодолеть 85 км и поразить транспорт ВСУ рядом с границей Херсонской и Николаевской областей.