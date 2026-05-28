Жена Байден подумала, что у её мужа случился инсульт на дебатах с Трампом

«Когда я смотрела на это, я подумала: “Боже мой, у него инсульт”. И это напугало меня до смерти», — сказала Джилл Байден в интервью CBS News Sunday Morning.
Она добавила, что никогда прежде не видела супруга в подобном состоянии и не может точно объяснить, что именно произошло в тот вечер.
«Я была напугана, потому что никогда не видела Джо таким ни до, ни после», — отметила Джилл Байден.
Напомним, единственные очные дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом в рамках предвыборной кампании 2024 года состоялись 27 июня на телеканале CNN. 90-минутный поединок прошёл в Атланте и запомнился неуверенным выступлением Байдена, после чего в июле он вышел из президентской гонки. Его место заняла вице-президент Камала Харрис.
