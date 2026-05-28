ВС России за месяц уничтожили пять пунктов управления БПЛА «Птиц Мадьяра»

Бойцы «Днепра» за месяц уничтожили пять пунктов управления БПЛА «Птиц Мадьяра».

Источник: © РИА Новости

ГЕНИЧЕСК, 28 мая — РИА Новости. Десантники-беспилотчики 98-й дивизии ВДВ РФ за месяц уничтожили пять пунктов управления БПЛА украинского подразделения «Птицы Мадьяра», сообщил РИА Новости заместитель командира батальона войск беспилотных систем 98-й дивизии с позывным «Скала».

По словам офицера, куда бы ни перемещалась 98-я гвардейская воздушно-десантная Свирская краснознаменная орденов Кутузова и Александра Невского дивизия, противник сразу выдвигает на это направление подкрепление — особенных специалистов, таких как «Беспилотные системы Мадьяра», которые пытаются охотиться за российскими десантниками.

«Срываем работу тех же самых “Беспилотных систем (Мадьяра — ред.)” противника. За последний месяц порядка пяти пунктов управления БПЛА было уничтожено», — заключил военный.

Украинское подразделение «Птицы Мадьяра» было создано в мае 2022 года бизнесменом из Ужгорода Робертом Бровди (позывной «Мадьяр»). В июне 2025 года Роберт Бровди был назначен командующим Силами беспилотных систем ВСУ. В марте 2026 года российский суд заочно приговорил Бровди к пожизненному заключению за теракт, в результате которого погибла военкор «Первого канала» Анна Прокофьева.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше