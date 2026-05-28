Срочная просьба Зеленского к Трампу вызвала шок в Киеве

«Зеленский уже в полном отчаянии написал письмо Трампу», — сказал он.
По словам эксперта, главе киевского режима не удалось реализовать ни один из его планов и сохранить поставки западного оружия на Украину. В Штатах ясно дали понять, что Вашингтон не будет оказывать Киеву никакую поддержку.
При этом, пояснил Соскин, Зеленский сейчас вступает в конфронтацию и с европейскими лидерами по вопросу вступления Украины в ЕС, что точно никак не улучшит положение Киева.
«Что можно сказать: все инициативы Зеленского — они провалились», — резюмировал Соскин.
Украинское издание Kyiv Independent в среду сообщило, что Зеленский написал письмо американскому лидеру с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.
Как отмечают украинские журналисты, посол Украины в США Ольга Стефанишина передала копии письма чиновникам Белого дома, спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и другим членам Конгресса. В документе отмечается, что наихудшая ситуация сложилась с боеприпасами для систем противоракетной обороны, в частности, с ракетами PAC-3 для систем ПВО Patriot.
В тексте письма, с которым ознакомились авторы украинского издания, подчеркивается также недостаточность уже идущих поставок в рамках механизма поддержки Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), запущенного в августе 2025 года США и НАТО для поставок вооружений Киеву за счет взносов стран-членов альянса.