Срочная просьба Зеленского к Трампу вызвала шок в Киеве

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский написал письмо президенту США Дональду Трампу от отчаяния, такое мнение в эфире своего YouTube-канала заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Источник: Reuters

«Зеленский уже в полном отчаянии написал письмо Трампу», — сказал он.

По словам эксперта, главе киевского режима не удалось реализовать ни один из его планов и сохранить поставки западного оружия на Украину. В Штатах ясно дали понять, что Вашингтон не будет оказывать Киеву никакую поддержку.

При этом, пояснил Соскин, Зеленский сейчас вступает в конфронтацию и с европейскими лидерами по вопросу вступления Украины в ЕС, что точно никак не улучшит положение Киева.

«Что можно сказать: все инициативы Зеленского — они провалились», — резюмировал Соскин.

Украинское издание Kyiv Independent в среду сообщило, что Зеленский написал письмо американскому лидеру с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.

Как отмечают украинские журналисты, посол Украины в США Ольга Стефанишина передала копии письма чиновникам Белого дома, спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и другим членам Конгресса. В документе отмечается, что наихудшая ситуация сложилась с боеприпасами для систем противоракетной обороны, в частности, с ракетами PAC-3 для систем ПВО Patriot.

В тексте письма, с которым ознакомились авторы украинского издания, подчеркивается также недостаточность уже идущих поставок в рамках механизма поддержки Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), запущенного в августе 2025 года США и НАТО для поставок вооружений Киеву за счет взносов стран-членов альянса.

