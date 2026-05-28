Развожаев: военные отражают атаку ВСУ в Севастополе, сбит БПЛА

Военнослужащие Вооружённых сил России отражают атаку ВСУ в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Он отметил в своём канале на платформе MAX, что в ходе отражения атаки был сбит один украинский беспилотник.
Ранее губернатор Севастополя сообщал о контейнере со взрывчаткой, который обнаружили после атаки украинских войск.
