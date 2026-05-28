Axios: США ударили по иранской установке для запуска дронов

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Американские силы сбили четыре иранских беспилотника и нанесли удар по установке для запуска дронов. С таким утверждением выступил в X корреспондент американского портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид.
По версии его источника из числа американских должностных лиц, «Иран применил четыре беспилотника-камикадзе против американского торгового судна». Как уточняется в сообщении, «военные США сбили эти дроны и нанесли удар по еще одной установке для запуска дронов на земле до того, как она осуществила запуск».
Агентство Reuters ранее сообщило со ссылкой на американского чиновника, что ВС США нанесли удары по «иранскому военному объекту, который представлял угрозу силам США и коммерческому судоходству в Ормузском проливе».
Центральное командование ВС США пока не ответило на просьбу ТАСС прокомментировать это сообщение.