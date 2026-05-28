Axios: США ударили по иранской установке для запуска дронов

По версии его источника из числа американских должностных лиц, «Иран применил четыре беспилотника-камикадзе против американского торгового судна». Как уточняется в сообщении, «военные США сбили эти дроны и нанесли удар по еще одной установке для запуска дронов на земле до того, как она осуществила запуск».