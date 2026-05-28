Генконсул рассказал, что грозит россиянину за кражу багажа во Вьетнаме

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Гражданину России, задержанному по подозрению в краже чужого багажа, может грозить от трех до 20 лет тюремного заключения, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Хошимине Тимур Садыков.
Вьетнамские СМИ сообщали о задержании россиянина, который подозревается в краже багажа граждан третьих стран. Уточнялось, что мужчина неоднократно действовал по одной схеме: прилетал из Таиланда без вещей и забирал брендовые сумки прямо с ленты выдачи багажа в аэропорту Хошимина. По словам генконсула, речь идет об Александре Горбе.
«Согласно уголовному закону Вьетнама, санкция за кражу составляет от трех до 20 лет тюремного заключения, в зависимости от размера нанесенного ущерба», — сказал Садыков.
Как подчеркнул дипломат, генконсульство взаимодействует с местными властями в целях обеспечения прав россиянина.