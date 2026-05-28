Пациент на Сахалине поджег зажигалкой кровать в больнице вместо бинтов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 мая — РИА Новости. Неосторожное обращение пациента с огнем стало причиной пожара в Корсаковской центральной больнице на Сахалине, эвакуированы 90 человек, сообщает региональный главк МЧС России.
По информации пресс-службы ведомства, в терапевтическом отделении медучреждения мужчина использовал зажигалку для поджога бинтов, в результате загорелась кровать.
«Из задымленного здания эвакуированы 90 человек. Мужчина получил термический ожог руки», — говорится в сообщении ведомства на платформе «Макс».
Благодаря слаженным действиям персонала больницы, отмечает пресс-служба, возгорание своевременно обнаружено и ликвидировано порошковым огнетушителем.
