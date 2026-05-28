Трамп поддержал Пашиняна на выборах в Армении

«Никол получает мою полную и безоговорочную поддержку на переизбрании 7 июня 2026 года», — написал Трамп.
Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Заявление Трампа прозвучало менее чем за две недели до голосования.
Ранее Life.ru писал, что Никол Пашинян захотел получать газ в обмен на транзит по новой трубе. На встрече с избирателями премьер заявил, что по территории республики пройдёт транзитный газопровод, благодаря чему Ереван сможет получать газ за транзит. По словам армянского премьера, страна больше не будет полагаться только на одного союзника, одну дорогу и одну трубу.
