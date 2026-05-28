США поразили предполагаемое судно наркотеррористов в Тихом океане

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Вооруженные силы США 27 мая нанесли удар по судну предполагаемых наркотеррористов в Тихом океане, убив двух человек, утверждает Южное командование ВС США (SOUTHCOM).
Как утверждает командование, разведка подтвердила, что судно якобы следовало по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана.
«Двадцать седьмого мая по указанию командующего SOUTHCOM генерала Фрэнсиса Донована, объединенная оперативная группа “Южное копье” нанесла летальный кинетический удар по судну, эксплуатируемому террористическими организациями… В ходе удара были убиты двое наркотеррористов мужского пола», — написало командование в соцсети X.
В сообщении командования добавляется, что никто из американских военных не пострадал в ходе операции.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. Они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики.
В ноябре 2025 года американский министр войны Пит Хегсет объявил о начале операции «Южное копье», направленной против наркокартелей в Латинской Америке.