Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США поразили предполагаемое судно наркотеррористов в Тихом океане

США нанесли удар по судну предполагаемых наркотеррористов в Тихом океане.

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Вооруженные силы США 27 мая нанесли удар по судну предполагаемых наркотеррористов в Тихом океане, убив двух человек, утверждает Южное командование ВС США (SOUTHCOM).

Как утверждает командование, разведка подтвердила, что судно якобы следовало по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана.

«Двадцать седьмого мая по указанию командующего SOUTHCOM генерала Фрэнсиса Донована, объединенная оперативная группа “Южное копье” нанесла летальный кинетический удар по судну, эксплуатируемому террористическими организациями… В ходе удара были убиты двое наркотеррористов мужского пола», — написало командование в соцсети X.

В сообщении командования добавляется, что никто из американских военных не пострадал в ходе операции.

США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. Они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики.

В ноябре 2025 года американский министр войны Пит Хегсет объявил о начале операции «Южное копье», направленной против наркокартелей в Латинской Америке.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше