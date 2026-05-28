Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боевики ВСУ стали охотно сдаваться в плен, рассказал боец

РИА Новости: солдаты ВСУ стали охотно сдаваться в плен, чтобы выжить.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая — РИА Новости. Солдаты ВСУ в последнее время все чаще охотно сдаются в плен, понимая, что для них это — шанс выжить, рассказал РИА Новости военнослужащий подразделения войск беспилотных систем Южного военного округа с позывным «Донор».

По его словам, далеко не все в ВСУ хотят воевать.

«Большая часть из них “бусифицированы” (насильственно мобилизованы — ред.). Их на улицах поймали ТЦКшники (сотрудники украинских военкоматов — ред.), привезли — и на следующий день он уже в посадке сидит. Они прекрасно понимают, что плен — это возможность жить, и с большой охотой, на самом деле, сдаются в плен», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в последнее время в плен стали сдаваться чаще и охотнее.

«Люди просто встают с позиции, идут в нашу сторону сдаваться добровольно», — пояснил боец.