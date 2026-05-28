Боевики ВСУ стали охотно сдаваться в плен, рассказал боец

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая — РИА Новости. Солдаты ВСУ в последнее время все чаще охотно сдаются в плен, понимая, что для них это — шанс выжить, рассказал РИА Новости военнослужащий подразделения войск беспилотных систем Южного военного округа с позывным «Донор».
По его словам, далеко не все в ВСУ хотят воевать.
«Большая часть из них “бусифицированы” (насильственно мобилизованы — ред.). Их на улицах поймали ТЦКшники (сотрудники украинских военкоматов — ред.), привезли — и на следующий день он уже в посадке сидит. Они прекрасно понимают, что плен — это возможность жить, и с большой охотой, на самом деле, сдаются в плен», — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что в последнее время в плен стали сдаваться чаще и охотнее.
«Люди просто встают с позиции, идут в нашу сторону сдаваться добровольно», — пояснил боец.