Ван И назвал приоритеты в партнерстве Китая и Сербии

В их числе новые источники энергии и технологии искусственного интеллекта, сообщил министр иностранных дел КНР.

ПЕКИН, 28 мая. /ТАСС/. Новые источники энергии и технологии искусственного интеллекта в обозримом будущем будут приоритетными направлениями сотрудничества КНР и Сербии. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

«На следующем этапе нашей важной задачей станет реализация консенсуса лидеров двух стран, укрепление взаимодействия на всех уровнях, продвижение строительства железной дороги “Венгрия — Сербия”, расширение сотрудничества в таких областях, как искусственный интеллект и новые источники энергии», — приводит сайт МИД КНР слова Ван И, который встретился в Нью-Йорке со своим сербским коллегой Марко Джуричем.

Китайский дипломат добавил, что среди прочих ключевых целей по продвижению взаимодействия между Пекином и Белградом — усиление координации на таких многосторонних площадках, как ООН. Ван И подчеркнул, что Китай «решительно поддерживает Сербию в деле защиты государственного суверенитета и территориальной целостности и высоко ценит ее приверженность принципу “одного Китая”.

Как отмечается, Джурич выразил главе МИД КНР признательность за поддержку Сербии и подтвердил, что сербская сторона будет твердо придерживаться принципа «одного Китая» и вне зависимости от изменений на международной арене укреплять дружественные отношения с Пекином. Он также подтвердил стремление Белграда к расширению двустороннего взаимовыгодного сотрудничества и к активному взаимодействию в многосторонних форматах.

