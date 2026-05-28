В ЕР сообщили о рекордной явке на предварительном голосовании партии

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Явка на предварительном голосовании «Единой России» достигла рекордного показателя в 7 млн человек. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев, слова которого приводятся на сайте ЕР.
«На предварительном голосовании “Единой России” — рекордная явка. Свой выбор сделали семь миллионов человек», — отметил Якушев.
В партии также уточнили, что сейчас в системе pg.er.ru зарегистрированы уже 10% избирателей от их общего числа по стране. «За последние сутки принять участие в голосовании изъявили полмиллиона человек. Мы перешли рубеж в 11 миллионов избирателей. Это тоже рекорд по активности в ходе отбора кандидатов, которые будут представлять “Единую Россию” на выборах в Госдуму, и показатель ответственного подхода людей к выборам», — подчеркнул секретарь генсовета.
В фракции напомнили, что голосование продлится до 31 мая, регистрация избирателей — до 29 мая.