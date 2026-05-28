Экс-премьер Степашин: Путин однозначно обозначил условия завершения СВО

Условия завершения специальной военной операции на Украине известны — их однозначно обозначил глава российского государства Владимир Путин. Об этом заявил бывший председатель правительства России Сергей Степашин.
Он отметил в беседе с РИА Новости, что для завершения СВО необходимо, чтобы ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области были в составе России.
«Президент условия завершения СВО обозначил однозначно…» — сказал экс-премьер.
Ранее Степашин заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский прекрасно понимает, какая незавидная судьба его ждёт.