Нотариусы рассказали, на что обращать внимание при покупке дачи

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. При покупке дачи или участка необходимо не только проверять границы земли и разрешено ли там строительство, но и запрашивать сведения о собственнике, в том числе о его семейном и финансовом положениях, сообщили РИА Новости в Федеральной нотариальной палате (ФНП).
«Перед куплей-продажей земельного участка необходимо провести его межевание, то есть определение координат границ и площади участка, так как без этого регистрация сделки не будет проведена. Кроме того, внесение в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) границ участка и зданий на нем помогает избежать рисков покупки земли с неопределенными или спорными границами», — рассказали в ФНП.
Отмечается, что при покупке дачи или садового участка также важно учитывать категорию и вид разрешенного использования земли — так, нельзя возводить дом на землях, предназначенных для огородничества, и в зонах, где проходят магистральные трубопроводы, газопроводы, водопроводы, сети канализации, а также высоковольтные линии электропередачи. Ограничения по строительству будут и в том случае, если участок имеет статус археологического памятника.
«Также необходимо проверять, “прикреплен” ли дом к земле, с которой продается, так как строение может вовсе не принадлежать владельцу продаваемого участка», — добавили в Федеральной нотариальной палате.
В ФНП подчеркнули, что, помимо выписок из ЕГРН, при удостоверении сделки стоит запрашивать данные из ЗАГС — находится ли продавец или покупатель в браке или разводе, жив ли супруг или доверитель, есть ли у пары брачный договор, а также действуют ли иные доверенности.
«Кроме того, нотариусы проверяют полномочия продавца, нет ли у него банкротства, ареста или обременений на имуществе, не нарушены ли права детей и других лиц. Это уточняется для выяснения аспектов, которые в будущем могут стать основанием для признания сделки недействительной», — заключили в Федеральной нотариальной палате.