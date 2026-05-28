Нотариусы рассказали, на что обращать внимание при покупке дачи

Отмечается, что при покупке дачи или садового участка также важно учитывать категорию и вид разрешенного использования земли — так, нельзя возводить дом на землях, предназначенных для огородничества, и в зонах, где проходят магистральные трубопроводы, газопроводы, водопроводы, сети канализации, а также высоковольтные линии электропередачи. Ограничения по строительству будут и в том случае, если участок имеет статус археологического памятника.