Сотрудники МЧС спасли кота во время тушения пожара во Владивостоке

Сотрудники МЧС потушили пожар в ресторане во Владивостоке и спасли оттуда кота.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая — РИА Новости. Спасатели потушили пожар в ресторане в центре Владивостока и спасли кота, который сидел в зале, отрезанный от выхода, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

«Во Владивостоке пожарные МЧС России ликвидировали возгорание в ресторане на улице Суханова… На момент прибытия расчетов в заведении наблюдалось сильное задымление, горел уголь в подсобном помещении. Огнеборцы сработали оперативно: пожар потушен на площади всего два квадратных метра» — говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

«Вскрывая входную дверь, огнеборцы услышали громкое мяуканье — в зале, отрезанный от выхода, сидел кот. Звено газодымозащитной службы незамедлительно вынесло питомца на свежий воздух. До приезда хозяев пушистик грелся в пожарной машине и чувствовал себя настоящим бойцом. Позже его передали владельцам — живого, невредимого и немного возмущенного ранним подъемом», — отмечают в главке.

