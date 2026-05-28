МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. США в ближайшее время придется выбрать между необходимостью бросить Украину на произвол судьбы или вмешаться в конфликт, если они не принудят Киев к миру, пишет издание Responsible Statecraft.
«Если администрация (Президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа не возобновит мирный процесс, то в течение следующей недели ей, вероятно, придется выбирать между унизительным отступлением и гораздо более глубоким и опасным военным вмешательством в дела Украины с серьезной вероятностью прямой войны с Россией», — говорится в материале.
Как считает издание, европейским странам также придется помочь убедить Владимира Зеленского согласиться на компромиссный мир.
«Поэтому сейчас мы стоим перед неминуемой перспективой крупного кризиса — серьезной дилеммы для администрации Трампа», — говорится в материале.
В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.
Российская армия ответным ударом возмездия поразила цели, связанные с военным руководством Украины, применив ракеты «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон».
В МИД в понедельник сообщили, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.