Врач рассказала, как справляться с бессонницей без лекарств

МАХАЧКАЛА, 28 мая — РИА Новости. Людям, страдающим бессонницей, лучше справляться без препаратов, в решении проблемы может помочь правильная подготовка ко сну, рассказала РИА Новости врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии в Дагестанском государственном медуниверситете Карема Магомедова.
«С бессонницей, действительно, лучше справляться без препаратов, не зря первой линией лечения во всем мире является когнитивно-поведенческая терапия. Она имеет структурированный подход, проводится специалистом, но сам пациент во многом может себе помочь», — отметила специалист.
По ее словам, для устранения проблем со сном стоит ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные. Спальню перед сном нужно проветрить, на ночь обеспечить в комнате полную темноту и тишину. За час до сна стоит отказаться от гаджетов. Также важно не переедать перед сном, но и не ложиться голодными.
«Помогают и релаксационные техники. Дыхательные упражнения, медитация, прогрессивная мышечная релаксация — все это позволяет снять перевозбуждение, накопившееся за день», — добавила специалист.