Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач рассказала, как справляться с бессонницей без лекарств

РИА Новости: правильная подготовка ко сну поможет справиться с бессонницей.

МАХАЧКАЛА, 28 мая — РИА Новости. Людям, страдающим бессонницей, лучше справляться без препаратов, в решении проблемы может помочь правильная подготовка ко сну, рассказала РИА Новости врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии в Дагестанском государственном медуниверситете Карема Магомедова.

«С бессонницей, действительно, лучше справляться без препаратов, не зря первой линией лечения во всем мире является когнитивно-поведенческая терапия. Она имеет структурированный подход, проводится специалистом, но сам пациент во многом может себе помочь», — отметила специалист.

По ее словам, для устранения проблем со сном стоит ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные. Спальню перед сном нужно проветрить, на ночь обеспечить в комнате полную темноту и тишину. За час до сна стоит отказаться от гаджетов. Также важно не переедать перед сном, но и не ложиться голодными.

«Помогают и релаксационные техники. Дыхательные упражнения, медитация, прогрессивная мышечная релаксация — все это позволяет снять перевозбуждение, накопившееся за день», — добавила специалист.