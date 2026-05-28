CNN: в США расследуют дело журналистки, обвинявшей Трампа в насилии

НЬЮ-ЙОРК, 28 мая. /ТАСС/. Министерство юстиции США начало расследование в отношении писательницы и журналистки Элизабет Джин Кэрролл, обвинившей президента США Дональда Трампа в сексуальных домогательствах. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.
По их сведениям, в центре расследования находится возможная дача Кэррол ложных показаний в ходе судебного разбирательства по двум ее искам против Трампа. Американский лидер проиграл оба судебных процесса — в мае 2023 года суд обязал Трампа выплатить Кэррол $5 млн, в январе 2024 года присяжные вынесли вердикт о выплате ей $83,3 млн. Новое расследование Минюста основывается на показаниях Кэррол от 2022 года, когда она заявила, что не получала извне финансовую поддержку для подачи иска, однако впоследствии выяснилось, что миллиардер Рид Хоффман оплатил часть ее судебных расходов.
Как отмечает CNN, это стало очередным примером попыток Минюста по требованию Трампа преследовать его давних личных врагов.
В апреле 2026 года обвинения в угрозе жизни в адрес Трампа предъявили бывшему директору ФБР Джеймсу Коми, которого президент США считает ключевой фигурой в предполагаемой попытке использовать правовую систему против него. В октябре 2025 года обвинения в мошенничестве предъявили генеральному прокурору штата Нью-Йорк Летиции Джеймс, которая ранее занималась судебным разбирательством в отношении Трампа.