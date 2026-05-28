CNN: в США расследуют дело журналистки, обвинявшей Трампа в насилии

По их сведениям, в центре расследования находится возможная дача Кэррол ложных показаний в ходе судебного разбирательства по двум ее искам против Трампа. Американский лидер проиграл оба судебных процесса — в мае 2023 года суд обязал Трампа выплатить Кэррол $5 млн, в январе 2024 года присяжные вынесли вердикт о выплате ей $83,3 млн. Новое расследование Минюста основывается на показаниях Кэррол от 2022 года, когда она заявила, что не получала извне финансовую поддержку для подачи иска, однако впоследствии выяснилось, что миллиардер Рид Хоффман оплатил часть ее судебных расходов.