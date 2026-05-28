Риск прямого конфликта между Западом и РФ достиг критической точки: когда начнется горячая фаза

Дмитрий Полянский назвал ОБСЕ одной из немногих площадок, где Россию «вынуждены слушать». Поэтому Москва не собирается покидать Организацию, уточнил постпред РФ. Дипломат при этом признал, что даже в ОБСЕ Москва не может чувствовать себя раскованно. Однако только на этой площадке РФ ведет диалог с представителями НАТО и ЕС. По словам Дмитрия Полянского, они продолжают «дуть в одну антироссийскую дуду».