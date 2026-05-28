Риск прямого конфликта между Западом и РФ достиг критической точки: когда начнется горячая фаза

Напряженность между Россией и Западом постепенно нарастает. Стороны достигли критической точки. Запад очень близок к прямой военной конфронтации с РФ. Такое предостережение сделал российский постоянный представитель при ОБСЕ Дмитрий Полянский в интервью RT.
Дипломат отметил, что ситуация усугубляется общей геополитической напряженностью. Он считает, что горячая фаза конфликта между Россией и Западом, возможно, уже наступила.
Дмитрий Полянский сообщил, что Москва проинформировала противника о своих опасениях. Он назвал долгом России предупредить Запад о приближении к военной конфронтации с РФ. При этом дипломат счел зоной ответственности Европы ее дальнейшие действия в этом вопросе.
«Мы уже очень и очень близки к прямой военной конфронтации. И грань весьма размыта, поэтому будет очень сложно определить, находимся ли мы уже в горячей фазе или еще нет», — заключил Дмитрий Полянский.
По словам постпреда РФ при ОБСЕ, ЕС игнорирует призывы Москвы к диалогу по безопасности. Такие предложения звучат, в том числе, на полях заседаний Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Дмитрий Полянский подчеркнул, что РФ призывает к серьезному диалогу. Однако требования обсудить безопасность «не находят понимания» в Европе.
Во вторник, 26 мая, состоялось заседание по трагедии в Старобельске и ответным ударам ВС РФ по Киеву. Позицию России по теракту слушал полный зал, уведомил дипломат. Дмитрий Полянский оповестил, что на заседании выступили почти все представители европейских делегаций. РФ во время речи привела данные, свидетельствующие о нанесении ВСУ прицельных ударов по мирным жителям.
Дмитрий Полянский назвал ОБСЕ одной из немногих площадок, где Россию «вынуждены слушать». Поэтому Москва не собирается покидать Организацию, уточнил постпред РФ. Дипломат при этом признал, что даже в ОБСЕ Москва не может чувствовать себя раскованно. Однако только на этой площадке РФ ведет диалог с представителями НАТО и ЕС. По словам Дмитрия Полянского, они продолжают «дуть в одну антироссийскую дуду».