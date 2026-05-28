США предрекли выбор между отказом от Украины и войной с РФ

В ближайшее время Соединенные Штаты могут оказаться перед выбором между отказом от поддержки Украины и прямым вмешательством в конфликт, если Киев не будет принужден к мирному урегулированию. Об этом пишет издание Responsible Statecraft.
«Если администрация Трампа не возобновит мирный процесс, то в течение следующей недели ей, вероятно, придется выбирать между унизительным отступлением и гораздо более глубоким и опасным военным вмешательством в дела Украины с серьезной вероятностью прямой войны с Россией», — отмечается в публикации.
По мнению авторов материала, европейские государства также должны содействовать тому, чтобы убедить Владимира Зеленского принять компромиссные условия мира.
«Поэтому сейчас мы стоим перед неминуемой перспективой крупного кризиса — серьезной дилеммы для администрации Трампа», — указывается в статье.