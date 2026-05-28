Журналист Меттан: нейтралитет не даст Швейцарии вводить новые санкции против РФ

Ранее правительство Швейцарии сообщило о проведении 27 сентября референдума по народной законодательной инициативе «О нейтралитете», предполагающей закрепление в конституции страны принципа вечного вооруженного нейтралитета и запрет на введение любых санкций, кроме утвержденных Советом Безопасности ООН. Инициатива была запущена в ноябре 2022 года в ответ на решение правительства конфедерации присоединиться вслед за Евросоюзом к санкциям против РФ после начала СВО на Украине. Ее авторы считают, что таким образом власти Швейцарии отошли от принципа нейтралитета и поставили под угрозу безопасность страны и швейцарского народа. Правительство и большинство парламентариев рекомендовали отклонить инициативу, ссылаясь на потребность осуществлять «гибкий нейтралитет», чтобы иметь возможность реагировать на внешнеполитические вызовы.