Журналист Меттан: нейтралитет не даст Швейцарии вводить новые санкции против РФ

ЖЕНЕВА, 28 мая. /ТАСС/. Если инициатива «О нейтралитете» будет поддержана на референдуме в Швейцарии, то это не приведет к отмене уже действующих санкций конфедерации против России, но помешает правительству присоединяться к новым пакетам санкций ЕС и США. Об этом ТАСС заявил швейцарский журналист и писатель Ги Меттан.
«Конкретно, если такая инициатива будет принята, то Швейцария не сможет больше присоединяться к санкциям, односторонне введенным Соединенными Штатами или Европейским союзом, — сказал он. — Поскольку эта инициатива не имеет обратной силы, санкции, введенные против России в 2022 году, останутся в силе». Меттан также указал, что в случае принятия инициативы конфедерация не сможет «сближаться с НАТО, когда эта организация находится в состоянии войны».
По его словам, суть инициативы заключается в том, чтобы «не допустить использования нейтралитета в чисто оппортунистических целях, объявляя его “активным” или “кооперативным” для того, чтобы лучше скрыть фактическое присоединение к НАТО или поддержку воюющих держав».
«Основная цель этой народной инициативы — вернуться к более точному и формальному пониманию нейтралитета», — добавил он.
Ранее правительство Швейцарии сообщило о проведении 27 сентября референдума по народной законодательной инициативе «О нейтралитете», предполагающей закрепление в конституции страны принципа вечного вооруженного нейтралитета и запрет на введение любых санкций, кроме утвержденных Советом Безопасности ООН. Инициатива была запущена в ноябре 2022 года в ответ на решение правительства конфедерации присоединиться вслед за Евросоюзом к санкциям против РФ после начала СВО на Украине. Ее авторы считают, что таким образом власти Швейцарии отошли от принципа нейтралитета и поставили под угрозу безопасность страны и швейцарского народа. Правительство и большинство парламентариев рекомендовали отклонить инициативу, ссылаясь на потребность осуществлять «гибкий нейтралитет», чтобы иметь возможность реагировать на внешнеполитические вызовы.