BZ: европейские страны поменяли подход к переговорам с Россией

Государства Европы стали активнее искать контакты с РФ, отметил колумнист газеты Николас Бутылин.

БЕРЛИН, 28 мая. /ТАСС/. Страны Европы стали активнее искать контакты с Россией, поменяв подход к переговорам с Москвой. Об этом в своей статье написал колумнист газеты Berliner Zeitung (BZ) Николас Бутылин.

По его мнению, несмотря на скептицизм в западноевропейских кругах и «базовые идеологические настройки» обеих сторон, желание США прекратить конфликт на востоке Украины, а также страх европейских стран перед возможностью эскалации заставили Брюссель задуматься о переговорах с Москвой.

27 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью каналу «Известия» высказал мнение о том, что будущую архитектуру Европы придется обсуждать, без европейцев делать это невозможно. «Мы смотрим на все серьезно. Так или иначе, в будущем придется обсуждать будущую архитектуру Европы. Делать это без участия европейцев невозможно. Поэтому так или иначе переговоры потребуются», — сказал Песков. Он добавил, что «Россия-то открыта, и президент Путин открыт к этим переговорам, но европейцы вот только сейчас начали созревать».

