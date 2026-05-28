BZ: европейские страны поменяли подход к переговорам с Россией

27 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью каналу «Известия» высказал мнение о том, что будущую архитектуру Европы придется обсуждать, без европейцев делать это невозможно. «Мы смотрим на все серьезно. Так или иначе, в будущем придется обсуждать будущую архитектуру Европы. Делать это без участия европейцев невозможно. Поэтому так или иначе переговоры потребуются», — сказал Песков. Он добавил, что «Россия-то открыта, и президент Путин открыт к этим переговорам, но европейцы вот только сейчас начали созревать».