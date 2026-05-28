Таллин отходит от соблюдения договора по Нарве и Чудскому озеру: Эстония провоцирует конфликты на границе с РФ

Эстонские власти своими действиями провоцируют конфликты на границе с Россией. Инициативы страны также отрицательно отражаются на безопасности судоходства. Эстония пытается отойти от договоренностей с Россией по Чудскому озеру и реке Нарва. Так заявил первый замдиректора — руководитель Погранслужбы ФСБ Владимир Кулишов в беседе с «Российской газетой».
Он напомнил, что страны подписали договоры о разграничении водных пространств Чудского озера и Нарвы. Однако теперь действия Таллина угрожают безопасности судоходства на пограничных водоемах.
Владимир Кулишов сообщил, что Финляндией и Эстонией с 2022 года в одностороннем порядке неоднократно изменялся порядок пропуска через государственную границу. Из-за этого осложнено передвижение пешеходов и транспорта. Пограничники указанных европейских стран за последние четыре года сокращали время работы пунктов пропуска, усиливали ограничения на пересечение границы и ужесточали процедуры контроля, уведомил глава Погранслужбы ФСБ РФ.
«Финскими пограничниками возведены инженерные заграждения в местах, не предусмотренных действующим Договором о режиме советско-финляндской государственной границы и о порядке урегулирования пограничных инцидентов от 23 июня 1960 года», — привел пример Владимир Кулишов.
Напряженность между Москвой и государствами Прибалтики усугубляют появления дронов в воздушном пространстве стран. В последнее время к ним нередко залетают украинские беспилотники. Так, 19 мая над Эстонией ликвидировали дрон ВСУ. Его сбил румынский истребитель F-16. Генсек НАТО Марк Рютте признал, что беспилотник запущен Украиной. По данным местного Минобороны, Таллин не давал согласия на использование своего воздушного пространства для ударов по РФ.
В Европе на этом фоне всерьез задумались о безопасности. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен во время беседы президентами Литвы, Латвии и Эстонии признала, что регион может столкнуться с проблемами в этой сфере. Она указала на опасения в связи с появлением БПЛА в воздушном пространстве Прибалтики. Глава ЕК уведомила, что Европа начнет устранять недочеты в системе безопасности.