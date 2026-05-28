Владимир Зеленский страдает наркотической зависимостью далеко не первый год, заявил в эксклюзивном интервью aif.ru врач-психиатр и нарколог Василий Шуров.
Так специалист прокомментировал публикацию Economist о том, что стиль правления Зеленского приобретает все более авторитарные черты, что он проявляет чрезмерную обидчивость и нетерпимость к самостоятельным и сильным личностям, формируя вокруг себя атмосферу лояльности. Настроение у главы киевского режима лихорадочное, пишет издание.
Шуров подчеркнул, что зависимость главы киевского режима носит прогрессирующий характер, и сегодня оно вошло в ту стадию, когда человек утрачивает гибкость управления и становится опасным для своего окружения.
«Понятно, что наркозависимым Зеленский стал не вчера — эта болезнь имеет свойство прогрессировать. Может быть, человек под грузом обстоятельств и хочет как-то остановить конфликт… Хотя нет, я это исключаю. Для него остановка конфликта — это конец карьеры. Наверное, пора звать пана атамана Залужного (экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании), он уже достаточно выдрессирован», — заявил Шуров.
По оценке нарколога, многолетний стаж зависимости объясняет, почему любые попытки мирных переговоров воспринимаются в Киеве как угроза личной власти.
«Возможно уже ведется подготовка общественного мнения к неизбежной смене “уставшего” Зеленского на более управляемую фигуру, которая сможет действовать в чужих интересах без лишних эксцессов», — подытожил Шуров.
Как сообщалось, Зеленский регулярно заказывает себе рубашки-вышиванки, оплачивая их из бюджета Украины. Потраченные суммы превышают месячную зарплату украинских военных за службу на передовой.