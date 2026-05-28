США и Туркмения обсудили сотрудничество в сферах экономики и безопасности

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау и министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов обсудили 27 мая на встрече в американской столице вопросы, касающиеся наращивания сотрудничества в сферах экономики и безопасности. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Томми Пиготта.