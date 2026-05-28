Перехватчики «Елка» уничтожают ударные дроны ВСУ на добропольском направлении

Беспилотник не имеет боевой части — поражение цели достигается за счет кинетической энергии при прямом таране, отметили в Минобороны.

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Центр» уничтожают ударные дроны ВСУ с помощью дронов-перехватчиков «Елка» на добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Военнослужащие мобильных огневых групп 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск “Центр” успешно применяют новейшие дроны-перехватчики “Елка” для прикрытия личного состава штурмовых подразделений, позиций артиллерии, маршрутов перемещения техники от ударных беспилотников ВСУ на добропольском направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эффективность мобильных огневых групп достигается комплексным применением крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и дронов-перехватчиков «Елка». Беспилотник не имеет боевой части — поражение цели достигается за счет кинетической энергии при прямом таране. Дрон оснащен встроенной системой искусственного интеллекта.