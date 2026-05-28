Макрон бросит Зеленского: для Франции и Украины началось самое страшное

Европа будет вынуждена помогать США в конфликте с Ираном, поэтому Украина отойдет на второй план, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально‑психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.
Таким образом специалист прокомментировал информацию о том, что Украина может потерпеть поражение после ухода с поста президента Франции Эммануэля Макрона — главного партнера Владимира Зеленского. Еще двум ярым союзникам киевского режима грозит отставка. Речь идет о канцлере Германии Фридрихе Мерце и британском премьере Кире Стармере.
«Здесь не только личностный фактор будет работать, но и объективный. Да, с постов уйдут оголтелые русофобы, но они уже проводят усиленно милитаризацию. К тому времени никуда не денется конфликт между США и Ираном. К следующему году он не закончится. К чему это приведет? Пройдут выборы в Конгресс США, выяснится, что Штаты никаких целей в Иране не достигли, Иран так и не собирается открывать Ормузский пролив. Встанет вопрос об участии Европы в конфликте, они же союзники Штатов, так почему не воюют на их стороне? Здесь уже конгрессмены подключатся, надавят на Европу, как раз на тех товарищей, которые придут на смену Макрону, Мерцу и прочим. И те будут вынуждены прогнуться и направить свои войска, вооружение, технику против Ирана», — пояснил эксперт.
По словам Перенджиева, это перераспределение сил может сыграть ключевую роль в украинском конфликте.
«После этого никаких ресурсов и средств Украина не получит. Если только по остаточному принципу. Хотя они уже и сейчас получают вооружение низкого качества. А к тому времени, но это я, конечно, утрирую, им будут передавать сабли, копья, мушкеты», — добавил специалист.
Ранее Стубб заявил, что Европе пора начать переговоры с Россией самостоятельно.