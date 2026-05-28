Расчеты ударных дронов «Центра» сорвали ротацию и переброску подкреплений ВСУ

«Операторы ударных дронов подразделения войск беспилотных систем 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Центр”, используя ударные дроны на оптоволоконной связи, успешно выявили и уничтожили замаскированный склад с боекомплектом, мотоциклы с полезным грузом, бронетранспортер и боевую машину пехоты Bradley производства США. Данные действия лишили противника ключевого транспортного средства, что сорвало планируемую ротацию личного состава и переброску подкреплений на локальном участке фронта добропольского направления», — говорится в сообщении.